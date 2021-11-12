Gaziye 34 bin TL’lik tuzak

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan ve askerlik görevini yaparken gazi olan Kadir Garip'i kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı aradı. Gazinin güvenini kazanmak için hesaba 28 bin TL para atan dolandırıcılar, bu parayı yanlışlıkla attıklarını ve geri çekmek için kart bilgilerini istedi. Bunu üzerine banka kartına para yattığını gören gazi Garip, bilgilerini verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefonla konuşurken, banka hesabından 19 bin 500 TL para çeken dolandırıcılar, ardından hesaba bağlı kredi kartına da para yatırıldığı bahanesiyle şifreleri aldı. Buradan da 14 bin 250 TL para çeken şüpheliler, 30 bin TL ise kredi başvurusunda bulundu. İşlemleri gören banka görevlisi gaziyi arayarak bilgi verdi. Bu esnada dolandırıldığını anlayan gazi işlemlerin durdurulmasını istedi. Dolandırıcılara toplam 33 bin 750 TL para kaptıran gazi, karakola giderek şikayetçi oldu.

SEBAHATTİN ALP