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Denizli'de sokak ortasında silahlı çatışma!

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Denizli’de sokak ortasında silahlı çatışma!
İHA

13.11.2021, 09:05

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Bekilli ilçesinde, aralarında daha öncesine dayanan husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İki grup arasında tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı silahlı çatışmada kurşunların isabet ettiği Mahmut C. ve Mustafa Ü. yaralandı.



Sokak ortasında yaşanan kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken; olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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