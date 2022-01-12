  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’nin 3 ilçesine eş zamanlı operasyon yapan JASAT, hırsızlık şebekesini çökertti. Şafak saatinde gözaltına alınan 7 şüphelinin, akrabalarına ait evlerin de bulunduğu adreslere girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

AA

12.01.2022, 13:06

Denizli’de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril, Acıpayam, Tavas ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.K. (20), İ.Y. (17), M.K. (23), V.K (32), B.T. (35), E.Ç. (30) ve M.K. (30) eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin Denizli'nin yanı sıra Afyonkarahisar ve Uşak'taki bazı hırsızlık olaylarının da faili oldukları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.