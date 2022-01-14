Evine giderken silahlı saldırıda vuruldu

DENİZLİ'DE önceki akşam evine giden genç, apartmandan içeri gireceği sırada kız meselesi nedeniyle daha önce tartıştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşanan olayda, Fatih Caddesi'nde bulunan evine giden 24 yaşındaki Ramazan Y, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet A. tarafından apartmandan içeri gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri Ramazan Y'nin alnına denk geldi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, hafif şekilde yaralanan Ramazan Y'yi hastaneye kaldırdı. Olayın ardından kaçan Mehmet A. aranıyor. ■ SEBAHATTİN ALP

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