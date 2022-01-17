FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 şüpheli ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında; 8 yıl 1 ay, 7 yıl 6 ay, 6 yıl 3 ay, ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. El geçirilen toplamda 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir merkezli 40 ilde 60 FETÖ’cü tutuklandı