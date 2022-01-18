  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Denizli’de otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobil kar yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak seyyar simit tezgahına çarptı. Kazada yaralanan simitçi hastanede hayatını kaybetti.

AA

18.01.2022, 18:04

Denizli’de otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda ilerleyen C.D. (40) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak seyyar simit tezgahına çarptı. Kazada yaralanan simitçi Cemil Varol (62) ile otomobildeki H.D, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Varol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde savrulan otomobilin seyyar simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.