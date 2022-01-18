Genç kurye alkollü sürücünün kurbanı oldu

Denizli'de alkollü olduğu belirlenen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün aracıyla çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti. Kurye, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Merkezefendi Caddesi'nde ilerleyen ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.K'nin kullandığı 20 AGG 462 plakalı otomobil, yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye çalışmasıyla kontrolden çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde paket servisini götüren kurye Necati Yasin Batır hakimiyetindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ilk yardımı yaptığı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Batır'ı, yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Batır doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇARPAN KİŞİ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsünün 2.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, ekipler tarafından gözaltına alındı. Kontrolü kaybederek otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı kuryenin savrularak yere düşmesi yer aldı.

SEBAHATTİN ALP