Isınmak için yaktıkları ateş parkı küle çevirdi

DENİZLİ'DE bir grup gencin ısınmak için yaktığı ateş kontrolden çıkarak parka sıçradı. Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde bir grup genç, parka gelerek oturmaya başladı. Soğuk havadan dolayı odun toplayan gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin yaktığı ateş bir anda büyüyerek parka sıçradı. Alevleri kontrol altına alamayan gençler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü. ■ SEBAHATTİN ALP

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