Parfüm satmak için 2 doktoru rehin aldı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta yakınlarının kartını kullanarak çocuk pediatri servisine çıkan ve sağlık çalışanlarına parfüm satmak isteyen Uğur Çalışkan (35), servisi terk etmesini isteyen 2 doktoru kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Tehditler savuran Çalışkan'a engel olmak isteyen doktorlardan biri kolundan yaralandı. Yaralanan doktorun anahtarı alıp kapıyı açması üzerine saldırgan, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.

'TEHDİT ETTİ, SALDIRDI'

Olaydan sonra iki doktor, Çalışkan hakkında şikayetçi oldu. Sol kolunda çatlak olduğu belirtilen Doktor Osman Gazi Sağlam ifadesinde, "Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu, bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Dışarıdan arkadaşlar sesi duyup aramışlar. Açıkça 'seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı" dedi.

Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde, "Şahıs 'buradan sağ salim çıkamazsınız' diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti" dedi. Gözaltına alınan Uğur Çalışkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ SEBAHATTİN ALP