Kıyafetlerini sobaya atan kadın zehirlenerek öldü

DENİZLİ'DE tutuşturmak için eski elbiselerini sobanın içine atan 80 yaşındaki Fatma Kulaksızoğlu, tutuşmayan kumaşlardan çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Tavas merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Fatma Kulaksızoğlu, sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için eski kıyafetlerini kullandı. Tutuşmayan elbiselerden çıkan duman evi kaplarken, yaşlı kadın fenalaşarak yere düştü.
OLAY yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. ■ SEBAHATTİN ALP