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Haberler Denizli Doktorları rehin alan seyyar satıcı cezaevinde

Doktorları rehin alan seyyar satıcı cezaevinde

20.1.2022

Doktorları rehin alan seyyar satıcı cezaevinde
PAMUKKALE Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ı odaya kilitleyen, çıkan arbede sırasında Sağlam'ı elinden yaralayan seyyar satıcı Uğur Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine tutuklandı. Başsavcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar polis tarafından gözaltına alınan Çalışkan, önceki akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu kez tutuklandı. ■ SEBAHATTİN ALP