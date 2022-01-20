Doktorları rehin alan seyyar satıcı cezaevinde

PAMUKKALE Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ı odaya kilitleyen, çıkan arbede sırasında Sağlam'ı elinden yaralayan seyyar satıcı Uğur Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine tutuklandı. Başsavcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar polis tarafından gözaltına alınan Çalışkan, önceki akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu kez tutuklandı. ■ SEBAHATTİN ALP

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