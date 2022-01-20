Hurdaya dönen araç Emre’ye mezar oldu

DENİZLİ'DE kontrolden çıkan otomobil park halindeki çekiciye çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Kaza, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Altan Kaan Önel (22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan tali yola geçerek park halindeki çekiciye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu konumunda bulunan Emre Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Önel ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. ■ SEBAHATTİN ALP