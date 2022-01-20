Ölen genç kızın iki arkadaşı serbest bırakıldı

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana gelen olayda; gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber 09 KR 009 plakalı otomobille aparta geldi. Burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre takıldıktan sonra apartta geceyi beraber geçirdi. Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı.

Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci'nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.



İKİ ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın şüpheli ölümünden sonra gözaltına alınan iki arkadaşı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Meci, bugün Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.