Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, otomobil sürücüsü kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki seyyar simit satıcısı Cemil Varol'a (61) çarptı. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D. (39) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırımda simit satan Cemil Varol'a çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol'u, yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Varol hastanede hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Cemaleddin D. gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP