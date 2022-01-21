Uyuşturucu 21 yaşındaki Ayşegül’ü hayattan kopardı

Denizli'de arkadaşları ile geldiği apartta uyuşturucu alan 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Aniden fenalaştığı öğrenilen genç kızın birlikte uyuşturucu aldığı iki erkek gözaltına alındı. Acı olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Ayşegül Meci (21), sevgilisi M.A. ve arkadaşları Ş.K. ile birlikte geç saatlerde kiraladıkları aparta geldi. Burada bir süre alkol alan üç genç, daha sonra tasarruf ampulüyle hazırladıkları aparatla, yanlarında getirdikleri uyuşturucu maddeyi kullandı.

YARDIM İSTEYİP YERE YIĞILDI

Ertesi sabah uyumakta olan M.A. ve Ş.K.'yı uyandıran Ayşegül Meci, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek yardım istedi. Genç kız, hemen arkasından da fenalaştı ve yere yığıldı. Genç kızın ağzından köpükler gelirken, M.A. 112'yi aradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, gözaltına alınan M.A. ve Ş.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, saatler sonra yakınları tarafından adli tıp morgundan alınarak Tavas ilçesine bağlı Ebecik Mahallesi'nde toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP