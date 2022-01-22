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Denizli'de kan donduran olay! 40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda yabancı uyruklu bir ailenin 40 günlük bebeği beşiğinde ölü olarak bulundu. Bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

22.01.2022, 14:54

Denizli’de kan donduran olay! 40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Emine Sultani (24), saat 10.00 sıralarında beşiğinde yatan 40 günlük bebeği Zehra'nın hareket etmediğini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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