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Haberler Denizli Eğlenceden ölüme

Eğlenceden ölüme

Denizli’de eğlence mekanından çıkan Metin Karataş aracıyla önce uçuruma yuvarlandı sonra taklalar attı. Kayalıklara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Karataş olay yerinde hayatını kaybetti

22.1.2022

Eğlenceden ölüme

Denizli'de alkollü mekandan çıkan sürücünün kullandığı otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerlerken uçurumdan yuvarlandı. Kayalıklara çarptıktan sonra ters bir şekilde durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü mekandan çıktıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin Karataş idaresindeki otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerledi.

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil uçuruma yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra kayalıklara çarparak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Karataş'ın cansız bedeni ekipler tarafından yukarıya çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP