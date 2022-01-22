Eğlenceden ölüme

Denizli'de alkollü mekandan çıkan sürücünün kullandığı otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerlerken uçurumdan yuvarlandı. Kayalıklara çarptıktan sonra ters bir şekilde durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü mekandan çıktıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin Karataş idaresindeki otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerledi.

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil uçuruma yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra kayalıklara çarparak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Karataş'ın cansız bedeni ekipler tarafından yukarıya çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP