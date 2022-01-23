Denetimli hırsızlar!

CEZAEVİNDEN adli kontrolle serbest bırakılan ve jandarma karakolunda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra Bozkurt ilçesinde bir evden güneş paneli çalan 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

HURDACIYA SATMIŞLAR

BİR evde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayını araştıran ekipler, güvenlik kameralarından dört şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin karakolda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Çaldıkları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya satan 4 şüpheli, adreslerinde yakalandı. Tolga A.'nın 27, Kaan Süleyman E.'nin 3, Bilal A.'nın 23, Ünal K.'nın ise 30 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan güneş panelleri, sahibine teslim edilirken adliyeye sevk edilen 4 hırsız tutuklandı. Çalıntı panelleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP