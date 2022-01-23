  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denetimli hırsızlar!

Denetimli hırsızlar!

Jandarmada denetimli serbestlik imzası atıp hırsızlığa giden 4 zanlı suçüstü yakalandı

23.1.2022

Denetimli hırsızlar!

CEZAEVİNDEN adli kontrolle serbest bırakılan ve jandarma karakolunda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra Bozkurt ilçesinde bir evden güneş paneli çalan 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

HURDACIYA SATMIŞLAR
BİR evde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayını araştıran ekipler, güvenlik kameralarından dört şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin karakolda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Çaldıkları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya satan 4 şüpheli, adreslerinde yakalandı. Tolga A.'nın 27, Kaan Süleyman E.'nin 3, Bilal A.'nın 23, Ünal K.'nın ise 30 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan güneş panelleri, sahibine teslim edilirken adliyeye sevk edilen 4 hırsız tutuklandı. Çalıntı panelleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP