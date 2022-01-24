Genç kadın evinin önünde ölü bulundu

DENIZLI Pamukkale'de 25 yaşındaki genç kadın evinin kapı girişinde ölü olarak bulundu. Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ayşe Tuğçe Oymak'ı yaşadığı evin kapı girişinde hareketsiz gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Oymak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirledi. Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Oymak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP