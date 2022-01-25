Denizli’nin sokak hayvanları aç kalmıyor

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın da bu soğuk günlerde evlerinin önüne bir kap su ve mama koymaları bizleri de mutlu edecektir" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER