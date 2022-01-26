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Haberler Denizli Denizli’de uyuşturucu satan 22 kişiye baskın

Denizli’de uyuşturucu satan 22 kişiye baskın

26.1.2022

Denizli’de uyuşturucu satan 22 kişiye baskın
DENİZLİ'DE Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheliyi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik düzenlediği eşzamanlı 5 farklı operasyonda 10 şüpheli evde yakalandı. Aramada 93 gram eroin maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 22 zanlı gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP