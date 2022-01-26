Denizli’de uyuşturucu satan 22 kişiye baskın

DENİZLİ'DE Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheliyi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik düzenlediği eşzamanlı 5 farklı operasyonda 10 şüpheli evde yakalandı. Aramada 93 gram eroin maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 22 zanlı gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP

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