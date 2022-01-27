Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan kritik enflasyon mesajı

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu olan "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla sunum gerçekleştiriyor. Kavcıoğlu, "Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Arz ve tedarik sorunlarının henüz düzelme eğilimine girmediği, enflasyonu artırıcı yönde etki etmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Emtia fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla ham petrol fiyatının gerilmesine neden olsa da fiyatlar ocak ayında yükseldi. Doğal gaz fiyatları 2021 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor. Enerji dışı emtia fiyatları ekim rapor dönemine göre artışını sürdürdü.

Küresel navlun maliyetlerinin yüksek seviyeleri ve arz talep gibi unsurların ektisiyle küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar görülüyor. Dünya genelinde gerek manşet gerekse çekirdek enflasyon yükseliş kazandı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının arasında söylem ayrışmasının arttığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda da güncel enflasyon gerçekleşmeleri ve enflasyon beklentileri hedefin üzerinde seyrediyor.

"AŞILAMANIN HIZLANMASI EKONOMİDEKİ TOPARLANMAYI DESTEKLİYOR"

Salgının seyri ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki bekleyişleri küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken,. Aralık ayında çıkış gözlendi. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir. İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor. Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor.

Vaka sayılarında artış gözlense de aşılamanın yardımıyla izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek tutuluyor.

Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

"İSTİHDAM ARTIŞININ DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz. İstihdam hizmetler sektörünün öncülüğünde artış eğilimini koruyor. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

İhracat miktarı artış eğilimi korudu, ithalat miktarı ise yatay seyretti. Cari işlemler dengesinde 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz."