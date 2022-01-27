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Haberler Denizli Termometreler eksi 21'i gördü! Sibirya değil Ege

Termometreler eksi 21'i gördü! Sibirya değil Ege

Denizli’nin Çameli ilçesinde kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı eksi 21 dereceyi gördü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi.

İHA

27.01.2022, 14:05

Termometreler eksi 21’i gördü! Sibirya değil Ege

Kışın en soğuk ilçelerinden olan Çameli adeta dondu. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede yüksek mahallerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken daha yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi. İlçe merkezinde gece hava sıcaklığı eksi 21 derece ile dondu.

Yüksek mahallelerde ise eksi 28 dereceye ulaştığı aktarıldı. 1700 rakımlı Gürsu Mahallesi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede bugün hava sıcaklığı eksi 13 ile eksi 4 derece arası değişeceği belirtilirken, sabah saatlerinde ilçe meydanındaki termometre eksi 14 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen ilçede soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiliyor.

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