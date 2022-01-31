Yorgun kurşun minik Adem’i öldürüyordu!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde havaya rastgele ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evlerinin terasında oynayan 6'ncı sınıf öğrencisine isabet etti. Hastaneye kaldırılan çocuk ölümden döndü.

Olay, Merkezefendi'nin Sevindik mahallesi, 2303 sokaktaki 3 katlı binanın terasında yaşandı. Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Adem A.Ö, doğum gününü kutladıktan sonra karla oynamak için evinin terasına çıktı. Burada vakit geçirdiği sırada havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan yorgun kurşun Adem A.Ö'nün karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuklarının feryadına koşan ailesi sağlık ekiplerini aradı.

MERMİ KARNINI BULDU

İHBAR üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun mermiyi çocuğun kıyafetinin içinde buldu. Magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybeden Adem A.Ö. ise doktorların yoğun çabaları sonrasında ölümden döndü.

'ÇOCUĞUM UCUZ KURTULDU'

ŞİKAYETÇİ olduklarını belirten anne İzel Ö, "Hepimiz çok şaşkınız. Olayla ilgili kendi evimizde böyle bir şey yaşanması akıl alacak gibi değil. Yorgun kurşun olmasına şükrediyoruz. Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef. Çok şükür ki ucuz atlattık fakat başka çocukların, ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.

SEBAHATTİN ALP