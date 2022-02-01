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Haberler Denizli Denizli'de korkunç son! Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

Denizli'de korkunç son! Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda sosyal medyada tanıştığı kız ile buluşan 25 yaşındaki Oğuzhan Çalhan, birlikte kaldıkları apartta ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

İHA

01.02.2022, 15:17

Denizli’de korkunç son! Sosyal medyada başlayan ilişki faciayla bitti

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi.

Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.



Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan'ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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