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Haberler Denizli Gençlerin uyuşturucu partisi ölümle bitti

Gençlerin uyuşturucu partisi ölümle bitti

Denizli’de sosyal medyada tanışan Oğuzhan Çalhan ve Serpil Kaya, kiraladıkları apart otelde buluştu. Genç kadın sabah uyandığında, birlikte aklol ve uyuşturucu kullandığı Oğuzhan Çalhan’ın nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen ekipler, Çalhan’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Kaya’yı da gözaltına aldı

2.2.2022

Gençlerin uyuşturucu partisi ölümle bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu yine can aldı. Kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil Kaya (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil Kaya Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi.

APARTTA YAŞAMINI YİTİRDİ
Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesi üzerine paniğe kapılan genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Olay Yeri inceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında yaptığı araştırmada bir miktar uyuşturucu madde buldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA
Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan'ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil Kaya ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP