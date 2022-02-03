Denizli Çevre Yolu Projesi’nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak

KGM'den yapılan açıklamada, Denizli'yi turizmde önde gelen kentler Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya bağlayacak Denizli Çevre Yolu Projesi'nde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte Denizli şehir merkezinde trafik yoğunluğu oluştuğu belirtilen açıklamada, transit trafiğin şehir dışına alınarak yoğunluğun azaltılması, sürüş süresinin kısaltılması, yakıt tasarrufu ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu Projesi'nin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İzmir-Aydın istikametindeki Kumkısık Kavşağı'ndan başlayıp, Denizli-Çardak ayrımına bağlanan ve Kale Kavşağı'nda son bulan Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometrelik birinci kısmının tamamlanarak trafiğe açıldığı anımsatıldı.

Yolun 14 kilometrelik ikinci kısmının ise Ankara-Afyon-Uşak istikametinden ve birinci kısım çevre yolundan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacağı belirtilen açıklamada, projede ikinci etabın da bu yıl tamamlanarak 2022 yılında ulaşıma açılmasının planlandığı ifade edildi.

YILDA 283,4 MİLYON LİRA TASARRUF

Şehir geçişinde günlük ortalama taşıt trafiğinin 30 bini bulduğuna işaret edilen açıklamada, projeyle İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan istikametinden gelenlerin seyahat süresinin 28 dakikadan 18 dakikaya düşeceği belirtildi.

Açıklamada, Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Çardak istikametinde seyahat edenlerin yolunun da 28 kilometreden 14 kilometreye düşeceği, seyahat süresinin 28 dakikadan 9 dakikaya ineceği bildirildi.

Denizli Çevre Yolu Projesi'nde ikinci kısmın tamamlanarak trafiğe açılmasıyla zamandan 154,9 milyon lira, akaryakıttan 128,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 283,4 milyon lira tasarruf sağlanacağı vurgulanan açıklamada, karbon salımının da yıllık 26 bin 428 ton azalacağının altı çizildi.