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Haberler Denizli Uyuşturucu aldıktan sonra kalbine yenildi

Uyuşturucu aldıktan sonra kalbine yenildi

3.2.2022

Uyuşturucu aldıktan sonra kalbine yenildi

Denizli'de önceki gün, sosyal medyada tanıştığı Serpil K. (24) ile buluştuktan sonra beraber uyuşturucu alan ve sabah saatlerinde apartta ölü bulunan Oğuzhan Çalhan'ın (25) kalp krizi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, sabah uyanan Serpil K, Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi.

Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan'ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ■ SEBAHATTİN ALP