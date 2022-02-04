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Haberler Denizli Akrabaların haraç kavgasında 5 kişi yaralandı

Akrabaların haraç kavgasında 5 kişi yaralandı

4.2.2022

Akrabaların haraç kavgasında 5 kişi yaralandı
DENIZLI'DE akraba olan iki aile arasında haraç yüzünden çıkan tartışmada, silah ve bıçaklar konuştu. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kavgaya dahil olan aile yakınları hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden birinin arandığı, diğerinin ise bankalar arası transfer merkezi soygununa karıştığı ortaya çıktı. Olay, Merkezefendi Selçukbey mahallesinde yaşandı. Önceden yaşanan haraç kesme nedeninden dolayı Bayram Y, kardeşi Doğan Y. ve yakını Veysel D, kendilerinden şikayetçi olan akrabaları Bestami K. ve kayınbiraderi İlhan K'nin tekstil dükkanının önüne giderek tartışmaya başladı. İki tarafın silah ve bıçaklarını çekerek birbirlerine saldırmasıyla Bestami K. vuruldu. Bayram Y, Doğan Y, Veysel D. ve İlhan K de çeşitli yerlerinden yaralandı. Bestami K'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
SEBAHATTİN ALP