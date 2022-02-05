19 yaşsındaki Barış’tan 4 gündür haber yok

Denizli'nin Çameli ilesinde kaybolan Barış Özbek'i arama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Çameli ilçesi Kirazylıyayla Mahallesi'ne gelen 19 yaşındaki Barış Özbek, babasına saat 15.00'te eve geleceğini belirterek telefonu kapattı. Özbek'ten uzun bir süre sonra haber alamayan aile yakınları, karakola giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışmalarını 4. gününde sürdürmeye devam ederken, Özbek'in telefonundan sinyal alındı. Kaybolduktan 6 saat sonra Emecik kulesindeki baz istasyonundan en son sinyali görülen Özbek için arama çalışmaları o bölgeye doğru yoğunlaştırıldı. ■ İHSAN KARATAŞ

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