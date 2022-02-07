Gurbetçi adam, kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Almanya'dan Denizli'ye evini tamir ettirmeye gelen gurbetçi, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu. Olay Bekilli'de meydana geldi. Almanya'dan gelen Şenol Bardakçıoğlu ilçede pansiyon tuttu. Burada kalırken evini yaptırmaya başlayan Bardakçıoğlu, önceki gün pansiyonda çalışanlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri gurbetçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir kesik ya da iz bulunmayan adamın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

■ SEBAHATTİN ALP