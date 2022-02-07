Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi

Denizli'de polis ekipleri tarafından 31 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 68 bin 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi.

Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 94 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.





DOLANDIRICILIK OLAYINDA 8 TON 983 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Çeşitli asayiş olaylarında ise 150 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet diferansiyel ve şaftı, ön takım mekanik aksamı, 4 adet jant ile lastik, 1 adet kol saati ve nakliye dolandırıcılığı olayında ise 383 adet 5 litrelik, bin 767 adet 4 litrelik olmak üzere toplamda 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi.