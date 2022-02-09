Denizli-Muğla yolunda kar esareti! Trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı özellikle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oldu. Yola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçlar, kar nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar da kayarak kaza yaptı.

Polis ekipleri kalan araçları iterek yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, ayrıca kara yolundan çekiciler ile kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Bu arada kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Kazdağları'nda mahsur kalan kişilere saatler sonra ulaşıldı!