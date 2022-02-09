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Haberler Denizli Denizli-Muğla yolunda kar esareti! Trafik durma noktasına geldi

Denizli-Muğla yolunda kar esareti! Trafik durma noktasına geldi

Denizli'nin yüksek kesimlerin bu sabah başlayan kar yağışı trafikte zor anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar nedeniyle kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda trafik surma noktasına geldi.

DHA

09.02.2022, 12:42

Denizli-Muğla yolunda kar esareti! Trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı özellikle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oldu. Yola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçlar, kar nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar da kayarak kaza yaptı.

Polis ekipleri kalan araçları iterek yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, ayrıca kara yolundan çekiciler ile kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Bu arada kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

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