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Denizli'de hareketli dakikalar! Kız arkadaşıyla tartıştı çatıya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın çatısına çıktı. Sevgilisinin yanına getirilmesini isteyen genç, tehlikeli hareketler yaparak çevredekilere büyük panik yaşattı.

İHA

09.02.2022, 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022, 15:57

Denizli’de hareketli dakikalar! Kız arkadaşıyla tartıştı çatıya çıktı

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi 1043 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.S. isimli genç, ailesiyle birlikte yaşadığı 4 kartlı apartmanın çatısına çıktı.

Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan B.S., tatıştığı sevgilisinin yanına getirilmesini istedi. Yakınlarının çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen B.S., çevre sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme brandayı kurdukları sırada, etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için telkinlerde bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi.



Bölgede görevli 112 Acil Servis ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen B.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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