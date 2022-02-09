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Denizli'de şaşırtan görüntü! Taş barınak buz tuttu

Denizli ve Muğla sınırları içerisinde bulunan 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı karla kaplandı. Dağın zirvesinde bulunan taş barınağın buz tutmuş hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.