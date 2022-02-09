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Denizli'de şaşırtan görüntü! Taş barınak buz tuttu

Denizli ve Muğla sınırları içerisinde bulunan 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı karla kaplandı. Dağın zirvesinde bulunan taş barınağın buz tutmuş hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.

DHA

09.02.2022, 11:19

Denizli’de şaşırtan görüntü! Taş barınak buz tuttu

Denizli'nin Tavas, Acıpayam ve Beyağaç ilçeleri ile Muğla'nın Ula, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinin eteklerindeki Sandras Dağı'nın zirvesi, dondurucu soğuk ve kar yağışının etkilediği yerlerden oldu.

Denizlili dağcılar, hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilerek, 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı'na tırmandı. 2 metrelik karda yürüyüş yapan dağcılar, saatler sonra zirveye ulaştı. Dağcılar, zirvede bulunan taş barınağın buzla kaplandığını görerek fotoğrafladı.

Zirvede donan taş barınak, görsel güzellik oluşturdu.

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