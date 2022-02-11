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Haberler Denizli Gazinoda çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Gazinoda çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

11.2.2022

Gazinoda çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü
DENİZLİ'DE gazinoda arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Ali Tosun yaşamını yitirdi. Olay, Acıpayam ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, önceki gece 4 arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gazinoya gitti. Arkadaşlar arasında yaşanan tartışma, mekanın dışarısına taşarak yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP