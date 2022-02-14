İEÜ Medikal Park’ta bininci nakil gururu

Denizli'de yaşayan ve 1,5 yıl önce kronik miyeloid lösemi tanısı konulan makine mühendisi Adil Can Kavcar (32), İzmir'de yapılan nakil ameliyatı ile sağlığına kavuştu. İlaçlı tedaviye yanıt vermeyen Kavcar, allojenik kök hücre nakli için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezi'ne yönlendirildi. 9 yıl önce faaliyete geçen merkez, akraba dışı uygun donörü kısa süre içerisinde bularak, bininci kök hücre naklini Kavcar'a gerçekleştirdi. Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Seçkin Çağırgan, "Bininci naklimizi yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Adil Can Kavcar da, "Seçkin Hocamız bizimle çok ilgilendi. Hemen nakil süreci başlatıldı. Kısa bir süre içerisinde uyumlu donör bulundu ve 2 saat önce nakil oldum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP