Kayıp gençten kahreden haber

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat Salı günü 13.00'te otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan evine saat 15.00'da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek'i bekleyen aile, çocuklarından haber alamayınca Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

DOĞADA YAŞAMI ARAŞTIRMIŞ

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek'i aradı. Barış Özbek'in anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığını ve son yıllarda psikolojik destek aldığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Özbek'in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda nasıl hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığını tespit etti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Kız Tüydü Mevkii'de gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu. Gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP