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Haberler Denizli Denizli'de şaşkına çeviren olay! 5 ayaklı doğan kuzu hayrete düşürdü

Denizli'de şaşkına çeviren olay! 5 ayaklı doğan kuzu hayrete düşürdü

Hayrete düşüren olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Bülbül'e ait koyun 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti.

İHA

16.02.2022, 13:31 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022, 13:32

Denizli’de şaşkına çeviren olay! 5 ayaklı doğan kuzu hayrete düşürdü

Olay, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu fark etti.

Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi. Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül'e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti.

Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.



Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.

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