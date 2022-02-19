Kayıp adamın cesedi devrilen araçtan çıktı

DENİZLİ Pamukkale'de 2 gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Tolga Erkan'ın (39) cansız bedeni, Çardak'ta uçuruma yuvarlanan araçta bulundu. Kınıklı'da yaşayan inşaat ustası Tolga Erkan'dan, pazartesiden itibaren haber alınamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Çardak'ın Gemiş mahallesinde Salda Gölü karayolunda uçurumda bir araç görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, 80 metre aşağıda ters dönen araçtaki sürücünün öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, 20 KL 788 plakalı araçta hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Tolga Erkan olduğu belirlendi. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen adamın cesedi, otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP