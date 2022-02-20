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Denizli'de acı olay! Bir babanın en zor anı...

Denizli Buldan'da yaşanan korkunç olayda babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

İHA

20.02.2022, 08:46

Denizli’de acı olay! Bir babanın en zor anı...
Denizli'nin Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kocaören Mevkiinde bağda çalışan Salih Algan, havanın kararmasıyla birlikte 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile traktöre binerek eve gitmeye başladı. Bu esnada traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Burakcan Algan, römorkun altında kaldı. Hızlıca traktörü durdurmaya çalışan baba Algan, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Burakcan Algan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri baba Algan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.