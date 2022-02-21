Denizli’ye vasiyetle Afrikalı 3 gelin

Denizlili genç esnafın babası Fildişi Sahili'nde hayatını kaybetmeden önce oğluna Afrikalı gelinle evlenmesini vasiyet etti. Vasiyet sonrasında Afrika'dan 3 gelin geldi. Denizlili iş adamı Himmet Kara, 2018 yılında ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, kurtarılamadı. Baba Himmet Kara oğluna, hastayken kendisine yardımcı olan Zeynep Vanessa Koudiao ile evlenmesini vasiyet etti. Murat Kara 2019 yılında Zeynep Vanessa Koudiao'yu Türkiye'ye getirerek evlendi.

ABLASI VE ARKADAŞI DA GELDİ

Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marie Jeanne Ehoue da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile evlenerek Denizli'ye geldi. Murat Kara'nın ardından kardeşi Ali de yengesi Zeynep Vanessa Koudiao'nun arkadaşı Ninna İnes Gbe ile evlenerek Leyla adını aldı.



SEBAHATTİN ALP