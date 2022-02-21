Traktörden düşen çocuk kurtarılamadı

Denızlı'nın Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Doğanköy Mahallesi'nde bağda çalışan Salih Algan, havanın kararmasıyla birlikte 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile traktöre binerek evine dönmek istedi. Traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Burakcan Algan, römorkun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, babanın feryadı yürek dağladı.
SEBAHATTİN ALP