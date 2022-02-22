Kızlar saç saça baş başa!

Denizli Çınar Meydanı'nda 4 genç kızın arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Erkek arkadaş yüzünden çıktığı öğrenilen kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar zor ayırdı. Denizli'nin en işlek yeri olan Çınar Meydanı Büyükşehir Belediyesi arkasındaki kafeler sokak girişinde 4 kız saç başa kavga etti. Yaşları 15-17 arası değişen genç kızların kavgasını çevredeki erkekler ayırırken zor anlar yaşadı.

ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Tesadüfen karşılaşan 4 kız arasında başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Hakaretlerin havada uçuştuğu olayda, kızlar sinirlerine hakim olamayarak birbirlerine girdi. Kızların tekmeli yumruklu kavgasını, çevredeki gençler güç bela yatıştırdı. Kavgacı kızlar, polis gelmeden dağıldı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın, iddiaya göre 2 kızın daha önce aynı erkekle arkadaş oldukları için çıktığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP