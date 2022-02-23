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Acıpayam'daki fuhuş operasyonu!

Acıpayam ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara yer temin etmek suretiyle fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve fuhuş yaptıkları tespit edilen biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan 1 şahıs tutuklandı.