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Haberler Denizli Acıpayam'daki fuhuş operasyonu!

Acıpayam'daki fuhuş operasyonu!

Acıpayam ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara yer temin etmek suretiyle fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve fuhuş yaptıkları tespit edilen biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan 1 şahıs tutuklandı.

AA

23.02.2022, 16:01

Acıpayam’daki fuhuş operasyonu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma sonucu belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.