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Haberler Denizli Denizli'de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Denizli'de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

23.02.2022, 15:10

Denizli’de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma sonucu belirlenen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.