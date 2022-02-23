Denizli’de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma sonucu belirlenen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.