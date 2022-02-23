Tavandaki gizli bölme polis ekiplerine takıldı

DENİZLİ'YE uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan bilgi kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin kimliğini belirlediği 1 şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Şüphelinin irtibatta olduğu 2 kişi daha yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada asma tavana yapılan gizli bölmeden 250 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan 10 bin lira para ele geçirildi. Evde yapılan titiz aramalar sonucu 10 bin adet ecstasy hap daha ele geçirildi. 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ■ SEBAHATTİN ALP

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