Azerbaycan Büyükelçisi’nden Başkan Zolan’a ziyaret

AZERBAYCAN'IN Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'deki kişi ve kurumların Azerbaycan hassasiyetinin kendileri için bir şeref olduğunu vurgulayan Mammadov, "Denizli bizim için özel bir vilayet. Azerbaycan için her zaman önemlidir. Denizli, coğrafi olarak çok güzel bir memleket. Denizli'de, Azerbaycan'la ilgili insanların, kurumların hassasiyeti bizim için bir şereftir" dedi. Başkan Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli, ülkesine bayrağına sahip çıkan, ecdadına geçmişine, kardeşliğe, özellikle Azerbaycan kardeşliğine değer veren insanların olduğu bir şehir" ifadelerini kullandı.SEBAHATTİN ALP