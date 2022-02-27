Çameli’nde ceviz üretim alanları genişletiliyor

Denizli Valiliği koordinesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Ceviz Üretim Alanlarının Artırılması" projesi kapsamında, üreticilere ücretsiz ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.





2022 sezonunda 4 bin ton ceviz rekoltesi hedeflendiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizde yaklaşık bin çitçimiz tarafından 13 bin 500 dönüm arazide yaklaşık ceviz üretimi yapılıyor. 2021 sezonunda 3 bin ton cevizden 50 milyon TL gelir elde edildi. Çameli'nde cevizden 10 yıl sonraya 120 milyon lira gelir hedefliyor. Chandler ve Osmancık türünün yaygın olduğu ilçemizde ceviz üretimi ve pazarlama konusunda sıkıntı yaşanmıyor. İlçemizde hasat zamanında ürünler dalında satılıyor. Çiftçilerimize dağıtımı yapılan ve toprakla buluşacak fidanların verimli ve de bereketli olmasını diliyorum. Denizli Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.