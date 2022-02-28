Kas hastası Ahmet koronadan öldü

Denizli'de kas rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören 13 yaşındaki Ahmet Can Kaykın, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acıpayam'ın Pınaryazı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Can Kaykın, 10 yıl önce kas hastalığına yakalandı. Nadir görülen hastalık yüzünden bir süredir yürüyemeyen 13 yaşındaki çocuk, korona virüse yakalandı.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİYİ ZORLAŞTIRDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Can Kaykın'dan önceki gün acı haber geldi. 4 kez kalbi durduğu ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavisinin zorlaştığı öğrenilen küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

■ SEBAHATTİN ALP